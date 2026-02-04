Легенда ЦСКА назвал срок, когда можно будет судить тренера «Спартака»

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что о первичной оценке работы наставника столичного «Спартака» Хуана Карлоса Карседо можно будет говорить уже весной.

По его словам, за время сборов испанцу хавтит времени, чтобы освоиться в команде.

«Карседо, естественно, понадобится время, чтобы полноценно внедрить свои идеи в новый коллектив. Первые сборы прошли, он успел познакомиться с футболистами, уже есть и первые результаты, игроки узнали новую схему и требования. Карседо знает, как быстро достичь результата — если он выстроит процесс, весной уже можно будет делать выводы по поводу его перспектив», — заявил Масалитин.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков.

