Украина вышла из договора СНГ о монопольной политике

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О выходе из Договора о проведении согласованной монопольной политики», сообщила пресс-служба офиса президента.

Согласно документу, Украина покинула Договор о проведении согласованной антимонопольной политики, который был подписан на заседании Совета глав правительств государств - участников СНГ в Москве в 2000 году. Верховная рада ратифицировала договор 16 января 2003 года.

Как уточнили украинские власти, «договор содержит механизмы обмена информацией, поэтому существует риск получения государствами - членами СНГ сведений, которые могут быть использованы для осуществления торгово-экономического давления на Украину».

Киев считает, что выход из договора защитит национальные экономические интересы Украины.

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