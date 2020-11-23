Белорусские раскольники объявили Лукашенко «одержимым дьяволом» и предали анафеме

Самопровозглашенная Белорусская автокефальная православная церковь (БАПЦ) объявила президента страны Александра Лукашенко «одержимым дьяволом» и предала его анафеме, сообщил сайт БАПЦ.

«Силой, данной нам Богом, мы отлучаем от святой православной церкви и провозглашаем анафему бывшему президенту Александру Лукашенко, который, хоть и носит христианское имя, принадлежит православной церкви лишь по рождению, запрещая ему приступать к Тайнам Христовым», — говорится в тексте анафемы.

Раскольники также назвали его режим «сатанинской властью» и призвали верующих не подчиняться ей. Также БАПЦ призвала Лукашенко покаяться перед Церковью и народом.

Члены белорусской эмиграции основали БАПЦ в 1948 году и объявили о своей независимости от Белорусского экзархата Русской православной церкви. В 1960-е организация примкнула к Константинопольскому патриархату, но вскоре отсоединилась. В начале 90-х члены начали вести свою деятельность непосредственно в Белоруссии.

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