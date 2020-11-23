РБК: правительство РФ сокращает институты развития

В рамках реформы институтов развития в правительстве решили ликвидировать восемь структур, в том числе отвечавших за развитие Дальнего Востока. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники.

Речь идет о ликвидации следующих институтов: Фонда развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвеста и Агентства по технологическому развитию.

В число ликвидируемых организаций также вошли три структуры, отвечавшие за развитие дальневосточного региона. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в комментарии РБК подчеркнул, что весь функционал институтов по поддержке опережающего развития Дальнего Востока и Арктики сохранится.

«Возможно, будет объединение нескольких юридических лиц в одно, более сильное, с оптимизацией пересекающихся расходов», — заявил Чекунков.

Согласно плану, часть функций упраздненных институтов перейдет к ВЭБ.РФ. На базе этой госкорпорации предусмотрено создание единого института развития.

Кроме того, под управление ВЭБ.РФ планируют передать Российский экспортный центр, Корпорацию «МСП», ЭКСАР, Фонд развития промышленности, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд «Сколково», «Роснано» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ.