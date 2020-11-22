Саудовская Аравия передала председательство на G20 Италии
Вероника Лапшина
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Саудовская Аравия передала председательство на саммите G20 итальянской стороне. Об этом сообщается на сайте саммита.
Король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз Аль-Сауд отметил, что страна продолжит играть играть важную роль в обсуждении вопросов на платформе саммита «Большой двадцатки» для выработке совместных решений.
«Мы желаем Италии всяческих успехов в проведении у себя G20 в следующем году», — добавил Аль-Сауд.
Онлайн-саммит G20 под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда проходит в онлайн-формате с 21 по 22 ноября.
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