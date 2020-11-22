США выйдут из Договора по открытому небу 22 ноября

Обязательства США по Договору по открытому небу (ДОН) прекращаются 22 ноября — в этот день истекает полгода с того момента, как Вашингтон уведомил другие страны о своем решении. Об этом пишет РИА «Новости».

Таким образом, решение Вашингтона, неоднозначно воспринятое даже европейскими коллегами, окончательно вступает в силу.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет требовать от европейских стран гарантий, что они не будут передавать США данные о полетах над российскими базами, а также предоставят возможность ВКС РФ свободно летать над американскими базами на континенте.

Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из ДОН в мае 2020 года, обвинив РФ в нарушении его отдельных положений. Соглашение позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия надеется, что ДОН будет полноценно функционировать в 2021 году

— Лондон не намерен выходить из Договора по открытому небу

— В Берлине заявили о приверженности Договору по открытому небу