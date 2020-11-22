Из партии Порошенко исключили двух человек за «позорные действия»

Из партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» 21 ноября за «позорные действия» исключили двух человек: депутата Пустомытовского горсовета Львовской области Андрея Жидачека и депутата Солонковского сельсовета Николая Пущака. Об этом говорится на сайте партии.

«Принято решение об исключении из рядов партии двух ее членов: Жидачека Андрея Богдановича, избранного депутатом Пустомытовского городского совета, и Пущака Николая Зиновьевича, депутата Солонковского сельского совета, за совершение позорных действий, противоречащих ценностям партии «Европейская солидарность», — говорится в сообщении.

Также совет львовской областной организации партии потребовал у Солонковской объединенной территориальной общины уволить Пущака с поста зампреда общины.

Ранее замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал видео, где машина Mercedes Gelendwagen заехала по ступенькам на порог жилого дома в городе Пустомыты Львовской области. Геращенко написал, что в деле замешаны депутаты.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Порошенко рассказал, что вылечился от коронавируса

— Порошенко построит в Киеве концерт-холл

— Порошенко счел опрос Зеленского крупнейшей фальсификацией в истории Украины