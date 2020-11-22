Суд в Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа без права на пересмотр решения

Окружной суд в Пенсильвании отклонил иск предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с требованием не учитывать при подсчете голосов все присланные по почте бюллетени. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление суда.

«Истцы просят этот суд лишить права голоса почти семь миллионов избирателей... Суду были представлены безосновательные юридические аргументы и спекулятивные обвинения... не подтвержденные доказательствами», — заявил судья.

Он отметил, что позиция республиканцев не может лишение права голоса оправдать даже одного избирателя, «не говоря уже о всех избирателях шестого по численности населения штата».

Таким образом, суд постановил полностью отказать в иске команде Трампа и лишить ее права на его повторную подачу.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал победу на выборах. При этом Дональд Трамп намерен отстаивать в суде позицию по поводу голосования на выборах.

В частности, Трамп подал иск в связи с незаконностью подсчета голосов, присланных по почте. Его удовлетворил апелляционный суд Пенсильвании.

Позднее Трамп заявил о победе на выборах в Пенсильвании. Действующий глава Белого дома отмечал, что его сторонникам все же не удалось просмотреть 700 тысяч бюллетеней в Филадельфии и Питтсбурге.

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