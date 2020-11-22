G20 намерена добиваться равного распределения вакцины от коронавируса

Лидеры стран Группы двадцати (G20) договорились финансировать справедливое распределения вакцины и препаратов от коронавируса между всеми странами мира. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект коммюнике онлайн-саммита G20.

«Мы не пожалеем усилий и предоставим всем людям доступ на справедливых и приемлемых условиях в соответствии с обязательствами членов по стимулированию инноваций. Мы признаем массовую вакцинацию мировым общественным благом», — говорится в проекте документа.

Отмечается, что страны-участницы намерены вырабатывать механизмы подготовки к другим возможным пандемиям, а также каналы для обмена «стандартизированными данными и информацией» об угрозах в сфере здравоохранения.

Онлайн-саммит G20 под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда проходит в онлайн-формате с 21 по 22 ноября.

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