Путину доложат об итогах поездки межведомственной комиссии в Баку и Ереван

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президенту России Владимиру Путину будет доложено об итогах поездки межведомственной комиссии в Баку и Ереван. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы считаем итоги переговоров весьма позитивными, которые позволят доложить президенту о том, что его поручение о поездке межведомственной делегации в Армению и Азербайджан выполнено», — сказал Лавров.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, заявил, что серьезных нарушений прекращения огня в Карабахе не будет.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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