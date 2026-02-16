Размер шрифта
В Пермском крае ребенок получил перелом позвоночника из-за рухнувшего с крыши снега

В Пермском крае на ребенка рухнул снег с крыши, мальчик получил тяжелые травмы
Евгений Биятов/РИА Новости

Ребенку из Пермского края понадобилась помощь медиков после схода снега с крыши. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел на Школьной улице в городе Чусовой. По данным издания, ребенок проходил мимо, когда его завалило снегом. В результате, по словам местного жителя, школьник получил перелом ноги и позвоночника.

Он также добавил, что после инцидента коммунальные службы «стояли на ушах». Сотрудники стали проверять крыши домов, чтобы на них не было сосулек и снега.

В беседе с журналистами представитель управляющей компании, обслуживающей дом, заявила, что их специалисты не обязаны полностью очищать крышу от снега. Она добавила, что дом является аварийным.

«Мы, конечно, убираем сосульки, чистим ендовые конструкции. Полная очистка крыши крыши этого дома в обязанности УК не входит», – рассказала женщина.

По ее предположению, причиной произошедшего стало резкое потепление.

Ранее дело завели после того, как женщине на голову рухнула глыба льда в Подмосковье.
 
