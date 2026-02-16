ЕК решила отказаться от излишней критики Орбана перед выборами

Европейская комиссия риторику в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в преддверии выборов, по итогам которых многолетний глава венгерского кабмина может быть смещен со своего поста. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, ЕК не делает никаких масштабных критических заявлений в отношении Венгрии, «чтобы не рисковать быть представленной как вмешивающейся в выборы».

ЕК более осторожно подходит к публичным заявлениям по Венгрии и вопросам верховенства права в этой стране, подчеркнула FT. Несмотря на недавние опасения, правительству Орбана до выборов даже может быть выделено около €2,4 млрд новых средств, отмечается в публикации.

«За несколько месяцев до таких исторических и решающих выборов… они пришли к выводу, что лучше всего ничего не делать. Комиссия подстраховывается, что вполне нормально», — сказал венгерский чиновник.

Парламентские выборы в Венгрии, на которых будет избран состав Национального собрания и решена судьба политической карьеры Виктора Орбана, запланированы на 12 апреля 2026 года. Главным соперником партии Орбана «Фидес» является партия «Тиса», которую возглавляет Петер Мадьяр.

Ранее Орбана назвали «врагом Европы».