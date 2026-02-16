Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Политика

ЕК решила отказаться от излишней критики Орбана перед выборами

FT: ЕС смягчил риторику в адрес Орбана в преддверии выборов в Венгрии
Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Европейская комиссия риторику в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в преддверии выборов, по итогам которых многолетний глава венгерского кабмина может быть смещен со своего поста. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, ЕК не делает никаких масштабных критических заявлений в отношении Венгрии, «чтобы не рисковать быть представленной как вмешивающейся в выборы».

ЕК более осторожно подходит к публичным заявлениям по Венгрии и вопросам верховенства права в этой стране, подчеркнула FT. Несмотря на недавние опасения, правительству Орбана до выборов даже может быть выделено около €2,4 млрд новых средств, отмечается в публикации.

«За несколько месяцев до таких исторических и решающих выборов… они пришли к выводу, что лучше всего ничего не делать. Комиссия подстраховывается, что вполне нормально», — сказал венгерский чиновник.

Парламентские выборы в Венгрии, на которых будет избран состав Национального собрания и решена судьба политической карьеры Виктора Орбана, запланированы на 12 апреля 2026 года. Главным соперником партии Орбана «Фидес» является партия «Тиса», которую возглавляет Петер Мадьяр.

Ранее Орбана назвали «врагом Европы».
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!