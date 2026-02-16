Размер шрифта
Общество

В Румынии анонсировали ограничение доступа детей к соцсетям в ЕС

Советник президента Румынии Кострей призвал ограничить детям доступ в соцсети
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Большинство стран Евросоюза в ближайший год законодательно ограничат несовершеннолетним доступ к социальным сетям, заявил советник президента Румынии Сорин Кострей в интервью телеканалу Digi24.

По его словам, Румыния тоже должна придерживаться европейской политики и нуждается в регулировании доступа молодежи к соцсетям, поскольку некоторые из них «вызывают цифровую зависимость» подобно алкоголю и табаку.

С какого возраста можно разрешить использование соцсетей, Кострей затруднился ответить, пояснив, что «нужны исследования». Он допустил, что речь может идти о 14, 15 или 16 годах.

«Хотя я либерал и против регулирования, я считаю это необходимым, потому что так больше невозможно. Посмотрите на недавние случаи с несовершеннолетними, которые планировали преступления, на всю эту систему издевательств и насилия, которая существует в школах», — заявил советник президента Румынии.

Digi24 отмечает, что о необходимости ограничить доступ детей и подростков к соцсетям также заявил глава румынского Управления по борьбе с наркотиками (DSU) Раед Арафат. По его словам, в стране надо срочно предпринимать профилактические меры, поскольку «бездействие может иметь серьезные социальные последствия для будущих поколений».

В России выдвигаются аналогичные предложения: например, зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов призвал уже в 2026 году запретить детям в возрасте до 14 лет доступ к соцсетям и видеоплатформам, а до 16 лет — жестко ограничить использование этих ресурсов. По его словам, надо использовать ИИ для выявления нарушителей и сразу же их блокировать.

Ранее стало известно, прорабатывают ли в Госдуме ограничения доступа детей к соцсетям.
 
