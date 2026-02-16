Суд в России вынес приговор бизнесмену Чичваркину

Дорогомиловский районный суд Москвы признал бизнесмена Евгения Чичваркина (признан в РФ иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) виновным в распространении фейков про российскую армию и заочно приговорил его к девяти годам колонии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что россиянину вменили пост о прилете в киевскую больницу «Охматдет», который тот опубликовал в одной из соцсетей в июле 2024 года, а также распространение материалов без плашки иноагента. Также бизнесмена лишили права администрировать сайты на 4 года 11 месяцев.

13 февраля сообщалось, что государственное обвинение попросило суд заочно приговорить Чичваркина к девяти годам лишения свободы.

В ноябре прошлого года предпринимателя внесли в перечень террористов и экстремистов в России.

19 ноября Дорогомиловская межрайонная прокуратура в Москве обвинила Чичваркина в распространении фейков о специальной военной операции. По данным следствия, в июле 2024 года предприниматель разместил в одной из социальных сетей публикацию с заведомо ложной информацией о действиях Вооруженных сил РФ. Кроме того, в апреле 2025 года он опубликовал видеоролик и комментарии к нему без маркировки иностранного агента.

Чичваркин живет в Лондоне с 2008 года. Иноагентом он был признан в 2022 году. В России он объявлен в розыск, а 17 сентября 2025 года его заочно арестовали.

Ранее на Чичваркина составили протокол об участии в нежелательной организации.