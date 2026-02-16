Размер шрифта
В Новосибирске шумный сосед едва не открыл стрельбу в подъезде из-за замечаний

Новосибирец напугал ружьем соседа, сделавшего ему замечание
Telegram-канал «Mash Siberia»

Новосибирец едва не устроил стрельбу в подъезде из-за из-за жалоб соседа на шум, сообщает Mash Siberia.

Инцидент произошел 7 февраля в ЖК «Переулок Бульварный» в Новосибирске. По словам местного жителя Романа, его сосед Павел ежедневно шумел до часу ночи. Из его квартиры этажом выше регулярно доносились топот, звуки роликов и другие громкие звуки.

Роман пришел вновь поговорить с Павлом, напомнив ему про внутренние правила комплекса, а в качестве решения проблемы предложил постелить ковровое покрытие. В ответ тот попросил подождать и появился на пороге с карабином.

«Открывается, распахивается дверь, и сосед просто вылетает из квартиры, вскидывает ружье, направляет его на меня, сближается со мной до очень близкого расстояния. Я хватаюсь за ружье, отвожу его от себя, мне удается его вырвать из рук соседа. <...> Потом, как выяснится, ружье было заряжено семью патронами», — рассказал Роман.

По его просьбе соседи вызвали полицию, но задерживать Павла сотрудники МВД не стали. Сам мужчина комментировать ситуацию отказалася, Роман хочет привлечь его к ответственности.

Ранее в Ленобласти двое мужчин устроили стрельбу из-за шума на стройке.
 
