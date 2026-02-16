«Русская Мэрилин Монро»: умерла мать Илзе и Андриса Лиепы

Умерла актриса Маргарита Жигунова, бывшая жена известного артиста балета Мариса Лиепы и мать Илзе и Андриса Лиепы. Об этом пишет aif.ru.

Артистка умерла 11 февраля в Москве. 20 февраля ей должно было исполниться 89 лет. О причинах смерти знаменитости не сообщается. По данным aif.ru, в последние годы она вела уединенную жизнь и редко появлялась на публике. О месте и времени похорон информации нет.

В 1959 году Жигунова окончила Школу-студию МХАТ. С 1960 года была актрисой Московского драматического театра имени Пушкина. Кроме того, снялась в нескольких фильмах и сериалах. Широкая публика узнала актрису благодаря ролям в таких проектах как «Возвращение Мухтара», «Жестокость», «Илзе» и «Легенда о Тиле».

Жигунова была второй женой известного артиста балета Мариса Лиепы. Супружеская пара считалась одной из самых красивых в Советском Союзе. В зарубежной прессе Жигунову и Лиепу называли «русскими Лоуренсом Оливье и Мэрилин Монро». Сын и дочь пары Илзе и Андрис пошли по стопам отца, став известными артистами балета.

