Немецкий ледокол застрял во льдах Арктики

NDR: ледокол Neuwerk застрял в Арктике из-за технической неисправности
Немецкий ледокол Neuwerk застрял во льдах Арктики из-за технической неисправности. Об этом сообщает телеканал NDR.

Отмечается, что ледокол должен был обеспечить беспрепятственное движение танкеров в порту Мукран на побережье Рюгена к терминалу сжиженного природного газа.

Специалисты, осмотревшие судно, не разглашают точный характер повреждений. Также не указывается, сколько времени займут ремонтные работы.

По информации портала Eadaily, ледокол Neuwerk направлялся на помощь газовозу, также застрявшему во льду.

Как сообщает Telegram-канал «Банкста», прийти на помощь немецкому судну может только ледокол из России, но возможность оказания помощи поставлена ​​под сомнение из-за антироссийских санкций.

6 февраля глава евродипломатии Кая Каллас сообщала, что в Евросоюзе хотят запретить обслуживание ледоколов и танкеров РФ.

Ранее в Госдуме рассказали о «потугах» Европы в Арктике и Черном море.
 
