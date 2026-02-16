Специалисты войск беспилотных систем атаковали беспилотниками «Герань» Полтавскую область Украины. Об этом сообщает пресс-службы Минобороны России, передает ТАСС.

Отмечается, что Российские военные поразили хранилище горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Качаново.

В начале февраля Вооруженные силы России поразили аэродром в Полтавской области. Отмечалось, что на аэродром незадолго до атаки прибыл транспортный самолет с грузом вооружений для ВСУ». В результате удара произошло несколько взрывов, над объектом виднелся густой дым.

А в конце января появилось видео, на котором запечатлено, как российские военнослужащие, по предварительным данным, уничтожили переданный Вооруженным силам Украины истребитель F-16. По информации журналистов, операторы дронов нанесли удар по аэродрому в районе Миргорода в Полтавской области, применив инновационный беспилотный летательный аппарат БМ-70.

Ранее российские военные поразили объекты энергетики и транспорта ВСУ.