В IBU признались, что иностранные биатлонисты выигрывают из-за отсутствия россиян

Майгуров: о возвращении российских биатлонистов в этом сезоне можно забыть

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» о процессе возвращения российских биатлонистов на международную арену.

«Про возвращение в этом сезоне уже можно забыть, хотя мы были настроены оптимистично. Поздравил одного из членов исполкома IBU с бронзовой медалью их спортсменки, и она честно мне ответила: «Спасибо за поздравления! Выигрываем, потому что вас нет», — сказал Майгуров.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов (IBU) отказался на ускоренную процедуру рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде касательно допуска российских спортсменов. Соответственно, никто из российских биатлонистов не сумел получить нейтральный статус, выступить на турнирах под эгидой IBU и отобраться на Олимпиаду.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее Майгуров назвал возможной причиной недопуска россиян отказ России возвращать медали ОИ-2014.