Путин считает главным риском для мира рост безработицы и бедности

Президент РФ Владимир Путин назвал массовую безработицу и рост бедности в 2020 году главными рисками для мира. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил выступая на саммите Группы двадцати (G20).

«Несмотря на позитивные некоторые сигналы, все-таки главным риском остается массовая долгосрочная, так называемая застойная массовая безработица с последующим ростом бедности и социальной неустроенности», — сказал Путин.

Ранее Путин, выступая на саммите G20, заявил, что нынешний мировой экономический кризис, вызванный коронавирусом, сравним с положением дел во времена «Великой депрессии».

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