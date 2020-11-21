Межведомственная делегация России с Лавровым прибыла в Азербайджан

Российская межведомственная делегация, в состав которой входит глава МИД России Сергей Лавров, прибыла в азербайджанскую столицу Баку. Об этом сообщает РИА «Новости».

Известно, что ранее в республику прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу, он встретился с президентом и министром обороны Азербайджана Ильхамом Алиевым и Закиром Гасановым.

Ранее 21 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, глава МЧС РФ Евгений Зиничев, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова посетили столицу Армении Ереван, где переговорили в том числе с премьер-министром республики Николом Пашиняном о ситуации в Нагорном Карабахе.

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