Евродепутат выступил за отмену санкций против России

Депутат Европарламента (ЕП) Жером Ривьер заявил о необходимости отмены санкций, введенных против России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на поправку к рассматриваемой законодательным органом инициативе о принятии резолюции.

Парламентарий не уточнил, какая именно это резолюция.

Он выразил мнение, что отмена введенных в отношении Москвы ограничения позволит укрепить доверие между странами-члена «нормандской четвертки» (Германия, Россия, Украина, Франция). Депутат считает, что конфликт на Украине можно разрешить лишь путем переговоров в рамках «нормандского формата».

«Поправка подчеркивает, что снятие санкций против Ромссии может привести к укреплению доверия между сторонами и более эффективной имплементации любых соглашений», — сказано в документе.

Как отмечается, в изначальном варианте инициативы о принятии резолюции, к которому предлагается поправка, не идет речи об антироссийских санкциях или переговорах, направленных на урегулирование конфликта на Украине.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Расширение санкций: кто попал в черный список ЕС

— «Нафтогаз Украины» поддержал расширение санкций против «Севпотока — 2»

— Аксенов назвал «позорной историей» резолюцию ООН по Крыму