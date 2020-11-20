Байден победил в Джорджии даже после пересчета голосов

Джорджия пересчитала голоса на президентских выборах в США и снова признала победу демократа Джо Байдена, сообщил CNN.

Госсекретарь штата Брэд Раффенспергер заявил, что результаты пересчета почти не отличаются от автоматической обработки.

Это означает, что Байден получил 16 голосов выборщиков и победил на выборах.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Байден готовится назвать кандидата на пост министра финансов

— СМИ узнали, что судья Аризоны отказал в рассмотрении иска республиканцев

— Несколько тысяч бюллетеней признали недействительными в Пенсильвании