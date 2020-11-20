Путин оценил работу российских миротворцев в Карабахе

Президент России Владимир Путин назвал четкими и слаженными действия российских миротворцев в непризнанном Нагорном Карабахе, пишет РИА «Новости».

«Пользуясь случаем, хочу отметить четкую, слаженную работу российским миротворцев», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что оперативное разминирование установило хорошую связь в регионе, а миротворцы остановили кровопролитие и избежали новых жертв.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения передаст Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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