Песков: Россия в отличие от США не распространяет свои законы на других

Россия в отличие от США не пытается распространить свои законы на другие страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

Пресс-секретарь подчеркнул, что российский МИД чутко реагирует на любые проявления, «которые можно назвать кощунственными в адрес памяти о Великой Отечественной войне».

«Мы сами, например, критикуем США за различные трансграничные попытки распространения своего законодательства, а сами этим не занимаемся», — сказал Песков.

По его словам, речь идет как о цифровых, так и любых других действиях.

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