Эксперты заявили о кризисе доверия к подведению итогов выборов в США

В четверг, 19 ноября, в пресс-центре ТАСС состоялся круглый стол, посвященный итогам выборов в США. В ходе дискуссии эксперты выразили недоумение отсутствием адекватной реакции со стороны организаций, которые позиционируют себя в России и мире как «ведущие объединения по защите прав избирателей».

Несмотря на многочисленные свидетельства нарушений, которые оказались доступны экспертам через СМИ и социальные сети, ни в России, ни в США не нашлось организации, которая бы суммировала все нарушения и призвала бы расследовать вопиющие случаи, посетовал член Совета по правам человека, председатель ассоциации НОМ Александр Брод.

В ответ социолог, член исполнительного комитета Корпуса «За чистые выборы» Антон Лукаш, занимавшийся мониторингом американской кампании по открытым источникам, рассказал, что обнаружил в Интернете сайт «Карта нарушений США», который, как указано на портале, создало движение в защиту прав американских избирателей «Голос Америки».

По словам эксперта, он обнаружил, что сайт постоянно пополняется сведениями о происходивших на президентских выборах в США нарушениях и инцидентах. Фактически эта структура взяла на себя функции по контролю за чистотой избирательной кампании в США, отметил эксперт.

Информацией о «Карте нарушений США» заинтересовались остальные участники круглого стола. «Очень интересно! Мы кстати выяснили, что сайт российского движения «Голос» зарегистрирован в штате Юта, любопытно, где зарегистрирован сайт «Голоса Америки», - отметил председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

По словам Антона Лукаша, обнаружившего необычный сайт, на портале конкретные авторы не указаны, сказано лишь, что движение «Голос Америки» ставит своей целью следить за легитимностью выборов в США, защищать права американских избирателей и в своей работе будет в дальнейшем руководствоваться «всеобщими универсальными международными избирательными стандартами и строго соблюдать политический нейтралитет, как одно из основных условий независимого и объективного наблюдения за выборами».