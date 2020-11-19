Замглавы правительства Подмосковья Куракин не признает вину в коррупции

Зампредседателя правительства Московской области Дмитрий Куракин заявил членам ОНК, что не признает вину во вменяемом ему коррупционном преступлении. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Куракин рассказал нам, что подозревается в коррупции во время его работы руководителем департамента имущественных отношений Министерства обороны России, куда он пришел работать после Евгении Васильевой. Свою вину в инкриминируемом преступлении он не признает», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, обвиняемый в хищении 700 млн рублей экс-губернатор Ивановской области, аудитор Счетной палаты Михаил Мень находится в изоляторе временного содержания вместе с заместителем председателя правительства Московской области Дмитрием Куракиным.

Ранее источник агентства в правоохранительных органах заявил, что избрание меры пресечения чиновнику пройдет 19 ноября в Басманном суде Москвы.

Михаил Мень был задержан сотрудниками МВД и ФСБ 18 ноября. Ему предъявили обвинение в хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области в 2011 году. Согласие на задержание чиновника выдал Совет Федерации РФ.

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