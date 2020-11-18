Зеленский сдал второй положительный тест на коронавирус

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил второй положительный тест на коронавирус, но стал чувствовать себя лучше. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

«Мой повторный тест, к сожалению, пока что положительный, но я продолжаю ежедневно работать… Чувствую себя все лучше и лучше, запахи уже сегодня вернулись, силы возвращаются», — сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский получил положительный тест на коронавирус и был госпитализирован из-за ухудшения самочувствия. Позже инфекция подтвердилась у нескольких чиновников из его ближайшего окружения.

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