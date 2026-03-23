Сопредседатель АдГ Вайдель назвала «реалистичный» путь к миру на Украине

Мира на Украине можно достичь только путем переговоров, на которых необходимо выработать решение, исходящее «из реальной ситуации на местах» и учитывающее интересы всех сторон конфликта в сфере безопасности. Об этом член бундестага и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель рассказала в интервью сербской газете «Политика».

По словам Вайдель, конфликт на Украине должен закончиться «путем диалога и дипломатии», а не путем новых поставок оружия Киеву и введения очередных санкций против России. Она отметила, что «диалог и хорошие отношения с Россией являются ключом для решения проблемы».

«Реалистичный путь таков: прекращение огня, референдумы на местах, создание новых государств с ограниченным суверенитетом на территориях, находящихся под российским контролем (что обеспечит безопасность России), гарантии НАТО или ЕС для остальной части Украины, международный фонд восстановления [Украины] и отмена санкций», — отметила Вайдель.

Также она подчеркнула, что любое дальнейшее расширение НАТО на восток «затруднит» установление стабильного мира в Европе, «основанного на интересах безопасности всех европейских государств».

В интервью Вайдель также заявила, что Россия является «европейской страной», и мира в Европе не будет без участия Москвы. Депутат отметила, что европейцы в течение конфликта проводили «политику эскалации», которая привела к огромным издержкам и неоправданному затягиванию войны», а также поставила под угрозу безопасность в Европе.

22 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не должна получить «вознаграждения» по итогам конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что военным действиям нужно положить конец.

15 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по Украине наступила пауза из-за смены приоритетов со стороны США. При этом 21-22 марта переговорные группы США и Украины встретились в США. Специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф рассказал, что стороны сосредоточились на «сужении и решении неурегулированных вопросов».

Ранее генсек НАТО Рютте рассказал, хочет ли Зеленский мира с Россией.

 
Теперь вы знаете
Губернатор под прицелом дрона, взлом умных колонок и тысячная шайба Овечкина. Что нового к утру 23 марта
