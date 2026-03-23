США и Украина обсудили вопросы гарантий безопасности

Представители США и Украины в Майами обсудили вопросы гарантий безопасности и гуманитарный трек. Об этом заявил в своем Telegram-канале секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

«Во Флориде завершили очередной этап переговоров с американской стороной в рамках процесса, направленного на достижение устойчивого мира. Во время встреч сосредоточились на вопросах надежных гарантий безопасности и гуманитарного трека, в частности обмена и возвращения наших граждан», — написал он, отметив, что есть продвижение в согласовании позиций двух стран и «последующим сужением круга нерешенных вопросов».

Подробный доклад о встрече будет представлен украинскому президенту Владимиру Зеленскому после возвращения делегации в страну. Умеров добавил, что украинские переговорщики рассчитывают, что достигнутая динамика позволит перейти к следующему этапу встреч.

До этого Зеленский сообщал, что у Украины до сих пор нет подробностей, как именно будут выглядеть гарантии безопасности для Киева.

Ранее украинский президент заявил, что США обещали Киеву гарантии безопасности на 15 лет, а нужно 30–50 лет.

 
Губернатор под прицелом дрона, взлом умных колонок и тысячная шайба Овечкина. Что нового к утру 23 марта
