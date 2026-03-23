Учительница совратила и изнасиловала подростка в школе

В США арестовали 29-летнюю учительницу Мадлен Грегори, обвиняемую в изнасиловании 16-летнего ученика в школе округа Линкольн. Об этом сообщает LiveNOW from Fox.

Расследование началось после того, как мать подростка обнаружила в его телефоне переписку с педагогом. Следствие установило, что замужняя женщина вступала с несовершеннолетним в интимную связь в подсобке, спортзале и в кустах около теннисных кортов на территории школы.

В распоряжении полиции есть видео, где Грегори заходит с подростком в класс и запирается там на 45 минут. Пострадавший подросток рассказал, что пытался порвать отношения, но учительница угрожала навредить себе. Женщину выпустили под залог с запретом на общение с пострадавшим. Расследование продолжается.

