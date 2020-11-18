СК показал видео с обвиненным в растрате 700 млн рублей Менем

Следственный комитет России опубликовал на YouTube видеозапись задержания обвиненного в растрате 700 млн руб. аудитора Счетной палаты и экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня.

На кадрах видно, как Мень в маске, скрестив руки возле груди, идет по коридору в сопровождении нескольких людей. Выйдя на улицу, он садится на заднее сиденье полицейского автомобиля.

В описании под видео говорится, что Мень задержан в рамках расследования уголовного дела о хищении из бюджета Ивановской области денежных средств. По версии следствия, Мень, являясь губернатором Ивановской области, организовал преступную группу для хищения денег из бюджета, выделенных Минфином для поддержки региона. По указанию чиновника был принят ряд нормативно-правовых актов, на основании которых в адрес ОАО «Ивановский бройлер» под видом займов были перечислены 700 млн руб. На следующий день вся сумма была похищена преступной группой.

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