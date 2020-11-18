Следствие не будет настаивать на аресте Меня

Следствие не будет настаивать на размещении в СИЗО или домашнем аресте аудитора Счетной палаты, экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня, которого обвиняют в хищении 700 млн руб. из бюджета региона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

«В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий», — сказала Петренко.

В свою очередь, источник агентства в правоохранительных органах заявил, что избрание меры пресечения чиновнику пройдет 19 ноября в Басманном суде Москвы.

Михаил Мень был задержан сотрудниками МВД и ФСБ 18 ноября. Ему предъявили обвинение в хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области в 2011 году. Согласие на задержание чиновника выдал Совет Федерации РФ.

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