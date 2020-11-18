Путин назначил Гладкова врио губернатора Белгородской области

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Вячеславом Гладковым сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.

Как сообщил Кремль, глава государства уже подписал соответствующий указ. Решение о назначении Гладкова было принято в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Евгения Савченко.

«Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича временно исполняющим обязанности Губернатора Белгородской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Белгородской области», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Стоит отметить, что Гладков является выпускником «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы или «школа губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Она подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

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