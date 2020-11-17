Путин считает преувеличенной «обиду» США на непричастность к решениям по НКР

Президент России Владимир Путин считает заявления о том, что США и Франция могли обидеться на непричастность к процессу принятия итоговых решений по ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе, являются преувеличенными. Об этом он сказал в эфире «России 24».

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации «не до того, чтобы губы надувать».

«И я думаю, что на самом деле это гипербола, такое художественное преувеличение, что кто-то на кого-то обиделся», — добавил Путин.

При этом российский глава высоко оценил роль Франции и США, которые «всегда были в материале» и искали варианты по решению проблемы в Карабахе.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривало передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

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