Дипломаты из США и Франции обсудят ситуацию в Карабахе на встрече в Москве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о предстоящей встрече по урегулированию ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что встреча пройдет в Москве в среду, 18 ноября.

По ее словам, в мероприятии примут участие американские и французские дипломаты.

«С российской стороны встречу проводит посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Попов», — заключила Захарова.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривало передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин: договоренности по Карабаху позволяют справедливо урегулировать конфликт

— Лавров счел недоразумением запрос Госдепа о соглашении по Карабаху

— Алиев заявил о давлении на Баку во время эскалации в Карабахе