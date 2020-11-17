Дипломаты из США и Франции обсудят ситуацию в Карабахе на встрече в Москве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о предстоящей встрече по урегулированию ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она отметила, что встреча пройдет в Москве в среду, 18 ноября.
По ее словам, в мероприятии примут участие американские и французские дипломаты.
«С российской стороны встречу проводит посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Попов», — заключила Захарова.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривало передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.
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