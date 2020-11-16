Мишустин и Пашинян обсудили вопросы сотрудничества Армении и России

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с армянским коллегой Николом Пашиняном. Об этом сообщается на сайте правительства Армении.

В заявлении сказано, что стороны провели обсуждение двусторонней политики после установления режима перемирия в непризнанном Нагорном Карабахе.

Кроме того, премьер-министры затронули другие вопросы актуальной повестки.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривало передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

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