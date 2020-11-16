Пашинян отправил в отставку главу МИД Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что действующий глава МИД республики Зограб Мнацаканян был уволен со своего поста, передает РИА «Новости».

«Да, и еще я решил уволить министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна», — сказал премьер.

Он добавил, что планирует провести кадровые ротации в своем правительстве после неудачного для Армении конфликта в Нагорном Карабахе.

Причины увольнения Мнацаканяна пока неизвестны.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, Агдамский район непризнанной НКР возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения передаст Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пашинян уволил главу военно-промышленного комитета Армении

— Пашинян заявил, что дорога через Лачинский коридор откроется 16 ноября

— Пашинян заявил, что Армения сохранит союзнические отношения с Россией