Пашинян отправил в отставку главу МИД Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что действующий глава МИД республики Зограб Мнацаканян был уволен со своего поста, передает РИА «Новости».
«Да, и еще я решил уволить министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна», — сказал премьер.
Он добавил, что планирует провести кадровые ротации в своем правительстве после неудачного для Армении конфликта в Нагорном Карабахе.
Причины увольнения Мнацаканяна пока неизвестны.
9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.
В соответствии с соглашением, Агдамский район непризнанной НКР возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения передаст Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.
Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
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