Новый президент Перу ушел в отставку после нескольких дней на посту

Новый президент Перу Мануэль Мерино заявил, что уходит в отставку спустя пять дней после своего назначения. Его выступление транслировало радио RPP.

Он отметил, что принял данное решение на фоне проходящих в стране протестов и их жесткого разгона, в ходе которого погибли два человека и еще 63 — госпитализированы.

«Хочу сообщить, что заявляю о своей отставке с поста президента республики», — сказал Мерино.

Ранее конгресс страны проголосовал за отставку президента Мартина Вискарру, которого обвинили во взяточничестве на посту губернатора региона Мокегуа в 2011 — 2014 годах. Его место занял спикер конгресса Мануэль Мерино, что спровоцировало волну протестных акций в Перу.

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