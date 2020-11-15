Трамп заявил, что не признает результаты выборов в США

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник демократ Джо Байден «победил только в глазах фейковых СМИ». Об этом он написал в своем Twitter.

Глава Белого дома также снова обвинил избирательные участки в фальсификации выборов.

«Я ничего не уступлю! Нам предстоит долгий путь. Это были сфальсифицированные выборы!» — написал Трамп.

Он также подчеркнул, что в конечном итоге его штаб одержит победу.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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