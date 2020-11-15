Большая часть правительства Перу ушла в отставку после массовых протестов

Более половины членов кабинета министров Перу заявили об уходе в отставку после жесткого разгона полицией массовых протестов, передает ТАСС.

Участники акций выступают против отстранения от должности экс-президента страны Мартина Вискарры.

По данным агентства, из 18 министров сформированного 12 ноября нового состава правительства с заявлением об отставке обратились 13, в том числе главы Минобороны, МВД, Минюста, Минэкономики и Минздрава.

Массовый уход членов кабмина произошел после того, как стало известно о гибели двух перуанцев в ходе разгона полицией протестов 14 ноября.

Ранее пленум конгресса Перу проголосовал за отстранение от должности президента Мартина Вискарры. Поводом к импичменту стали показания четырех человек, которые сотрудничают со следствием по делу о коррупции при строительстве в регионе Мокегуа в 2011-2014 годах, которым тогда руководил Вискарра. По их показаниям, в результате распределения подрядов он получил взятки на сумму свыше $600 тыс.

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