Трамп заявил, что побеждает на выборах в Пенсильвании

Президент США Дональд Трамп заявил, что стал победителем президентских выборов в штате Пенсильвания. Об этом он написал в своем Twitter.

Действующий глава Белого дома отметил, что он побеждает в этом штате, так как его сторонники не получили в Филадельфии и Питтсбурге доступ к просмотру 700 тысяч бюллетеней.

«Это означает, что в соответствии с нашей великой Конституцией мы выигрываем штат Пенсильвания», — написал Трамп.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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