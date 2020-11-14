Трамп заявил, что побеждает на выборах в Пенсильвании
Президент США Дональд Трамп заявил, что стал победителем президентских выборов в штате Пенсильвания. Об этом он написал в своем Twitter.
Действующий глава Белого дома отметил, что он побеждает в этом штате, так как его сторонники не получили в Филадельфии и Питтсбурге доступ к просмотру 700 тысяч бюллетеней.
«Это означает, что в соответствии с нашей великой Конституцией мы выигрываем штат Пенсильвания», — написал Трамп.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Суд в Пенсильвании удовлетворил иск штаба Трампа о почтовых голосах
— Трамп обвинил демократов в двойных стандартах по отношению к выборам в США
— Трамп впервые допустил, что он не будет следующим президентом США