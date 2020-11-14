Байден пообещал бороться с терроризмом и защищать союзников США

Кандидат от демократов Джо Байден, объявивший о своей победе на президентских выборах в США, пообещал бороться с терроризмом. Об этом он написал в своем Twitter.

«Как президент, я буду работать, чтобы защитить американцев и наших союзников, борясь с терроризмом и экстремистским насилием во всех формах», — сообщил Байден.

Политик напомнил, что сегодня исполнятся пять лет с момента атак ИГИЛ (организация запрещена в России)* в Париже.

Вечером 13 ноября 2015 года террористы совершили серию нападений в Париже и его пригороде Сен-Дени. В результате терактов погибли 130 человек, а свыше 350 получили ранения.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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