Мишустин распределил сферы ответственности вице-премьеров

Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности вице-премьеров для оптимизации работы правительства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Так, вице-премьеру Александру Новаку было поручено курировать топливно-энергетический комплекс, Татьяна Голикова займется вопросами государственной политики в сфере культуры, Дмитрий Чернышенко займется наукой и высшим образованием, а Алексей Оверчук будет курировать деятельность Росреестра.

«Решение принято для оптимизации работы кабинета министров с учетом прошедших изменений состава правительства Российской Федерации, а также задач по достижению национальных целей развития», — пояснили решение премьера в пресс-службе.

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