В ООН не обнаружили нарушений прав человека на выборах в США

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не выявило серьезных нарушений прав американцев на выборах президента США. Об этом заявил представитель организации Руперт Колвилл, передает РИА «Новости».

«Мы делали все, что в наших силах, чтобы отследить, <...> были ли общие нарушения прав человека. Мы полагаем, что не было. Мы не отметили присутствия общих нарушений прав человека, которые могли бы иметь негативные последствия на право на голосование», — сказал Колвилл.

При этом он отметил, что незначительные инциденты все же могли случиться, хотя Управлению ничего о них неизвестно.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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