Кравчук сравнил минские соглашения с «политической удавкой»

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске Леонид Кравчук заявил, что подписанные Киевом минские соглашения обернулись для страны «политической удавкой», сообщает РИА «Новости».

«Комплекс мероприятий, который подписали в 2015 году во времена Петра Порошенко, является огромной ошибкой. Это политическая удавка на шее Украины и один из тормозов, который везде и во всем мешает нам принимать решения», — сказал Кравчук.

По его словам, члены контактной группы не понимают, что соглашения были заключены в «сложных условиях», и продолжают настаивать на их реализации без изменений.

В свою очередь, Киеву тяжело реализовать все пункты соглашений в установленном порядке, но с этим уже ничего нельзя сделать, отметил Кравчук.

Ранее Верховная рада отказалась проводить выборы на территории ДНР и ЛНР до того, как ее покинут «незаконные вооруженные формирования» и граница с РФ не окажется под контролем ВСУ.

Москва, в свою очередь, заявила, что такой подход противоречит минским соглашениям, в которых указано, что выборы среди указанных мероприятий должны пройти в первую очередь.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Украина начала против них военную операцию.

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