Полномочия президента Киргизии перейдут к спикеру парламента

Обязанности президента Киргизии на время выборов нового главы государства, в которых намерен участвовать нынешний и.о. президента республики, премьер-министр Садыр Жапаров, перейдут спикеру парламента страны Таланту Мамытову. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Для участия в выборах я должен приостановить свои полномочия, они автоматом перейдут к спикеру парламента», — сказал Жапаров.

Он добавил, что также временно приостановит полномочия премьер-министра для участия в досрочных выборах главы государства. В этом случае исполнять обязанности премьера будет первый вице-премьер Артем Новиков.

Когда Жапаров сложит свои полномочия на посту и.о. президента и приостановит обязанности премьера, он не уточнил.

5 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, прошедших 4 октября. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. 9 октября беспорядки в Бишкеке возобновились. После добровольной отставки президента Сооронбая Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Полномочия главы государства перешли к Жапарову. Досрочные президентские выборы в Киргизии должны состояться 10 января 2021 года.

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