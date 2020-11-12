В Кремле заявили о необычном формате большой пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка к ежегодной большой пресс-конференции российского лидера Владимира Путина уже идет.

По его словам, мероприятие продумывается таким образом, чтобы из-за эпидемиологической ситуации возможности общения журналистов с главой государства не были ограничены.

«В силу понятных причин это будет необычный формат», — передает слова Пескова корреспондент «Газеты.Ru».

Он также отметил, что в ходе пресс-конференции будут присутствовать элементы прямой линии.

В заключение представитель Кремля добавил, что подробности о дате и формате проведения мероприятия будут предоставлены позже.

С 2001 года Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно, находясь на посту президента.

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