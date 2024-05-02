Госдеп пригрозил Грузии перспективами членства в ЕС и НАТО из-за закона об иноагентах

По словам официального представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера, Грузия рискует своими перспективами членства в Европейском союзе и НАТО из-за антизападной риторики и законопроекта об иноагентах. Об этом пишет РИА Новости.

В заявлении Миллера отмечается, что заявления и действия грузинского правительства не соответствуют демократическим ценностям, необходимым для вступления в ЕС и НАТО, и ставят под угрозу путь страны к евроатлантической интеграции.

Миллер также отметил, что США уже 32 года оказывают помощь экономике Грузии, но в Тбилиси неверно интерпретируют эту поддержку, что подрывает ее эффективность. Он подчеркнул осуждение США применения силы против протестующих в Грузии.

Миллер выразил мнение, что законопроект, вызвавший споры в Грузии, «вдохновлен» Москвой.

Сегодня ночью митингующие в центре Тбилиси покинули площадь перед парламентом. Около 4:30 (3:30 мск) полицейский спецназ вытеснил митингующих с улицы, расположенной слева от здания парламента. Там находился служебный вход в парламент, который протестующие пытались штурмовать, а затем забаррикадировали. К этому времени площадь уже была полупустой.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах.