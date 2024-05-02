В Госдуме напомнили о наказаниях за порчу георгиевской ленточки

Депутат Госдумы РФ Ольга Занко напомнила, что публичная порча георгиевской ленточки наказывается штрафом до 5 млн рублей либо лишением свободы до пяти лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Занко призвала носить георгиевскую ленту с уважением, лучше на груди у самого сердца. Она не рекомендовала ношение ленты на теле ниже уровня локтя, на сумках, животных и снаружи автомобилей.

Депутат отметила, что максимальным наказанием при осквернении символа воинской славы группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ либо интернета является штраф в 5 млн рублей или пять лет лишения свободы.

Занко подчеркнула, что не нужно бояться наказания, если лента случайно выпала из рук или испачкалась, так как санкции последуют только при наличии умысла.

До этого власти Молдавии напомнили жителям о запрете на ношение георгиевской ленточки.

Ранее в Петербурге мужчина осквернил георгиевскую ленту и стал фигурантом дела.